Vomero, via Luca Giordano: un altro platano abbattuto

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” Sta destando molto clamore e anche rabbia tra i residenti del quartiere Vomero il recente abbattimento di numerose alberature stradali, in particolare nelle isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano. Alberi ultracentenari, piantati all’inizio del secolo scorso – denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da sempre attento al sempre più scarno patrimonio arboreo di quello che un tempo era conosciuto come “quartiere dei broccoli”, devastato, a partire dagli anni’60, dallo scempio edilizio con la scomparsa di buona parte delle distese di verde che lo caratterizzavano -. L’attenzione si è, in particolare, soffermata sull’ultimo platano abbattuto, proprio in via Luca Giordano, nel tratto pedonale all’incrocio con via Solimena. Di esso allo stato resta solo la ceppaia e il tronco fatto a pezzi, lasciato sulla strada in una sorta di recinzione con nastro bicolore “.













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