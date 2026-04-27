Magistratura e cavilli: dal Centro di permanenza in Albania escono delinquenti recidivi

Il bilancio è difficile da ignorare: su 495 migranti transitati nel Cpr di Gjadër, ben due su tre non sono stati rimpatriati. Numeri che sollevano una questione precisa: quanto pesa l’intervento della magistratura e della rete legale nel bloccare le espulsioni?

Dei 495 trattenuti, 266 sono stati rimessi in libertà perché il loro trattenimento non è stato convalidato dopo la richiesta di protezione internazionale. Parliamo di soggetti che, secondo le autorità, presentano precedenti penali anche gravi: dallo stupro alla rapina, dallo spaccio ai maltrattamenti familiari. Eppure, tra ricorsi, sospensive e valutazioni giudiziarie, molti di loro sono rientrati in Italia invece di essere rimpatriati.

Nel frattempo, il governo guidato da Giorgia Meloni prova ad accelerare le espulsioni, ma si scontra con una filiera legale che di fatto rallenta o blocca il sistema. Attorno al Cpr albanese gravita anche l’ASGI, spesso in prima linea nel supporto ai ricorsi. Un’attività legittima sul piano formale, ma che nei fatti contribuisce a svuotare di efficacia il meccanismo dei rimpatri.

Non è solo una questione di cavilli legali. Altri 39 migranti sono stati trasferiti per motivi sanitari, con certificazioni di inidoneità alla permanenza. Un fenomeno che richiama casi già emersi in Italia: a Ravenna, la procura ha ipotizzato falsi certificati medici per evitare espulsioni, chiedendo l’interdizione di alcuni medici. Episodi che alimentano il sospetto di un sistema dove diritto, sanità e ideologia si intrecciano.

A questi si aggiungono ulteriori decisioni della magistratura: sospensive dell’espulsione, mancati rinnovi del trattenimento, provvedimenti diretti dei giudici. Il risultato finale è netto: 345 migranti su 495 non sono stati rimpatriati. Molti sono tornati in Italia, altri sono stati semplicemente rilasciati.

Nel Paese governato da Edi Rama, il Cpr avrebbe dovuto rappresentare un modello per velocizzare i rimpatri. Nei fatti, si è trasformato nell’ennesimo nodo burocratico dove decisioni giudiziarie e ricorsi seriali finiscono per prevalere sull’obiettivo dichiarato: espellere chi non ha diritto a restare, soprattutto se con precedenti penali.

Il dato finale resta politico prima ancora che tecnico: meno di 150 rimpatri effettivi. Tutto il resto è un sistema che si inceppa, mentre persone considerate socialmente pericolose tornano a circolare.