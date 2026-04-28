Maxi frode fiscale nella logistica: sequestri per oltre 30 milioni tra Napoli Nord e Aversa

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Un’imponente operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 30 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge, allo stato, 29 soggetti tra persone fisiche e giuridiche, indagati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Le indagini, svolte con il supporto dell’Agenzia delle Entrate e riferite agli anni d’imposta dal 2019 al 2025, hanno fatto emergere un articolato sistema di frode fiscale nel settore della grande distribuzione organizzata, con un volume complessivo di fatture false superiore a 166 milioni di euro.

Al centro del meccanismo illecito vi sarebbe stato un sistema strutturato di somministrazione fraudolenta di manodopera. La società committente, principale beneficiaria del sistema, si avvaleva formalmente di due consorzi per servizi di logistica e movimentazione merci presso il proprio centro distributivo nell’area industriale di Aversa Nord. Tuttavia, tali consorzi risultavano privi di un’effettiva struttura operativa e di personale adeguato, operando quasi esclusivamente per la stessa committente.

Per svolgere le attività, i consorzi si servivano di 18 società cooperative, create ad hoc e utilizzate come serbatoi di manodopera. I lavoratori venivano formalmente assunti da queste cooperative, ma di fatto operavano sotto la direzione e il controllo diretto della società committente. In questo modo, quello che appariva come un appalto di servizi si configurava, nella sostanza, come una somministrazione illecita di lavoro.

Il sistema consentiva alla società di impiegare centinaia di lavoratori senza assumerli direttamente, evitando i costi e gli obblighi del lavoro subordinato e beneficiando al contempo di un consistente risparmio fiscale, in particolare sull’IVA.

Le attività investigative hanno inoltre evidenziato come la gestione operativa della forza lavoro fosse accentrata e organizzata direttamente dalla committente, anche attraverso sistemi informatici avanzati in grado di assegnare mansioni e monitorare in tempo reale le prestazioni, confermando l’esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro.

Elemento centrale della frode era il sistematico omesso versamento dell’IVA da parte delle cooperative, sin dalla loro costituzione. Le somme incassate venivano destinate quasi esclusivamente al pagamento degli stipendi, utilizzando di fatto l’IVA per finanziare il costo del lavoro, con un danno significativo per l’Erario.

Le cooperative coinvolte sono risultate prive di reale autonomia imprenditoriale: spesso inesistenti presso le sedi dichiarate, senza utenze né beni, gestite da prestanome e assistite dagli stessi professionisti. I lavoratori venivano inoltre trasferiti in blocco da una cooperativa all’altra, garantendo continuità operativa nonostante l’accumulo di debiti fiscali.

La società committente detraeva l’IVA relativa alle fatture emesse dai consorzi, ottenendo così un indebito vantaggio fiscale. Tali fatture sono risultate inesistenti sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello giuridico, in quanto riferite a contratti simulati per mascherare una somministrazione illecita di manodopera.

Nel corso delle indagini è emersa anche una gestione accentrata delle società coinvolte, riconducibile a un’unica regia, con il supporto di professionisti per la gestione contabile e fiscale. Sono stati individuati artifici contabili finalizzati a occultare perdite e a rappresentare una situazione economica non veritiera.

Durante l’inchiesta, la società committente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione per gli anni dal 2019 al 2024, versando oltre 14,4 milioni di euro di imposte, oltre a interessi e sanzioni per circa 6,2 milioni. Alla luce di tale ravvedimento, il sequestro è stato eseguito nei confronti degli altri soggetti coinvolti per un importo pari a circa 14,5 milioni di euro.

A tutte le società è stata inoltre contestata la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’operazione conferma l’impegno delle autorità nel contrasto alle frodi fiscali e alle forme di illegalità economica che alterano la concorrenza e incidono negativamente sui diritti dei lavoratori.













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