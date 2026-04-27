Calvizzano, arriva come Segretario generale la “Lady di ferro” Valentina Santini Manon: traghetterà l’Ente fino alle elezioni

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Arriva a Calvizzano come segretario generale facente funzioni la dottoressa Valentina Santini Manon. Proprio di recente il Prefetto di Napoli ha stabilito che la Santini sostituirà il segretario generale, assente per indisponibilità.

La Santini, nota negli ambienti burocratici per il suo rigore e onestà e la scarsa propensione ai compromessi, ha già ricoperto incarichi delicati in contesti complessi. Prima di Calvizzano aveva operato per diversi mesi anche a Marno. Una “segretaria di ferro”, così viene definita, chiamata probabilmente per una fase di transizione che durerà fino alle elezioni.













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