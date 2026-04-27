ESCLUSIVA. Mugnano, i carabinieri della compagnia di Marano chiedono l’elenco di liste e candidati: verifiche mirate su molte persone

Controlli in corso sulle liste elettorali in vista delle prossime amministrative. Nella mattinata odierna, i Carabinieri della compagnia di Marano si sono recati presso il municipio di Mugnano per richiedere formalmente l’acquisizione delle liste dei candidati.
Secondo quanto emerso, la documentazione si trova attualmente presso la commissione elettorale con sede a Marano e dovrà essere trasmessa ai militari, completa dei nominativi di tutti i candidati in corsa. Un passaggio che, a quanto pare, non rientra nelle consuete attività di routine.
L’attenzione degli inquirenti si concentrerebbe infatti su una verifica approfondita delle liste, con l’obiettivo di individuare eventuali elementi di criticità o situazioni che possano rappresentare controindicazioni rispetto alle candidature presentate.
Un dato che alimenta l’interesse attorno all’operazione è il fatto che analoghe iniziative non risultano essere state avviate, almeno per il momento, in altri comuni dell’area come Calvizzano o Melito, anch’essi sotto la competenza della stessa compagnia dei Carabinieri.
L’attività avviata a Mugnano sembra dunque configurarsi come un primo passo di un’azione di controllo mirata, i cui sviluppi potrebbero emergere nei prossimi giorni.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews