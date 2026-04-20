Tragedia sull’A1 durante sciopero trasportatori: il 55enne Nappo. Era di Marano, ma pare che non sia più residente in città da anni

Condividi

Visite: 1.296

70 Visite

Tragedia durante la protesta degli autotrasportatori sull’A1. Luigi Nappo, camionista 55enne di Marano, ha perso la vita ieri nei pressi dello svincolo di Caserta Sud, sull’A1 direzione Roma.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo era sceso dal proprio mezzo nel punto di raduno stabilito per la mobilitazione quando è stato investito da un’auto in transito tra la prima e la seconda corsia.

Inutile l’intervento dei soccorsi. La Polizia Stradale sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto nel tratto tra Caserta Sud e l’innesto con l’A30.

Il mondo dell’autotrasporto si ferma oggi per ricordare un collega.

Nappo Luigi, da quanto si apprende, non era più residente a Marano. Al momento, dai controlli eseguiti dal Comune e dalle forze dell’ordine, non risulta che sia una persona di 55 anni residente in città con quella data di nascita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti