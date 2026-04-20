Allarme bomba al Tribunale Napoli Nord, evacuato il Palazzo di giustizia

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Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi al Tribunale di Napoli Nord, dove è scattato un allarme bomba che ha reso necessaria l’immediata evacuazione del Palazzo di giustizia. La segnalazione ha fatto attivare in pochi minuti il protocollo di sicurezza.

L’edificio è stato fatto sgomberare in via precauzionale per consentire i controlli necessari e mettere in sicurezza magistrati, avvocati, personale amministrativo e cittadini presenti in quel momento all’interno della struttura.

Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti sull’esito dei controlli e sull’eventuale ripresa delle normali attività all’interno del Tribunale.













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