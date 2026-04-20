ESCLUSIVA TERRANOSTRANEWS. L’AUTORE DELL’AGGUATO A CALVIZZANO? IL NIPOTE DI UN AFFILIATO AI CLAN DI MARANO, I CARABINIERI SULLE SUE TRACCE

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E’ un familiare di uno legato ai clan di Marano, attivo anche sul territorio di Calvizzano, l’autore del del ferimento di un uomo di 30 anni avvenuto giovedì scorso tra Calvizzano e Mugnano.

La notizia dell’agguato, così come quella odierna su chi sia uno delle due persone presenti sul luogo dell’agguato, era stata anticipata lo stesso giorno da Terranostranews e dal Mattino, mentre nella giornata di ieri il parlamentare Francesco Borrelli ha diffuso un video che documenta in maniera esplicita la scena dell’attacco.

Nelle immagini si vede un uomo estrarre una pistola e aprire il fuoco contro un giovane che si era avvicinato a lui e a un’altra persona. Subito dopo gli spari, l’aggressore e il complice si danno alla fuga a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito, Nicola Migliaccio, fu soccorso e trasportato in ospedale con ferite ritenute guaribili in pochi giorni.

Oggi qualche organo di stampa, nel tentativo maldestro di dare qualche anticipazione, avendo preso tanti “pali” nelle ultime settimane, ha annunciato che i carabinieri hanno identificato gli autori. Terranostranews ne era a conoscenza fin dal primo giorno, ma per rispetto del lavoro dei militari e della magistratura non l’aveva scritto. Visto che qualcuno, però, ha voluto fare il “fenomeno”, allora a questo punto facciamo sapere al suddetto organo di stampa (“fenomeno” che mette a rischio le indagini) che abbiamo molte informazioni a riguardo, che loro nemmeno immaginano, perché sono poca cosa su certe materie. Ci limitiamo a scrivere che è il familiare, il nipote di un uomo legato alle cosche maranesi.













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