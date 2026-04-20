Fuori ora “Trent’anni”, il nuovo singolo della cantante napoletana D’Aria

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Daria Esposito è una cantante e attrice emergente di Napoli, con una solida formazione musicale e teatrale. Nasce a Napoli il 30/05/1996, fin da piccola ha studiato canto privatamente e continua a recitare nella compagnia teatrale di famiglia, “Signori si nasce”. Ha inoltre recitato in diversi cortometraggi e nel film cinematografico “Uomini da marciapiede”, diretto da Francesco Albanese e con artisti come Paolo Ruffini.

Daria ama sperimentare diversi generi musicali, dal pop all’acustico, dal blues al pop innovativo, creando un suono personale e riconoscibile. Con il suo primo singolo “Trent’anni”è un brano pop nazionale innovativo che racconta con ironia la vita dei trentenni moderni, che scelgono di continuare a divertirsi e vivere con i genitori piuttosto che metter su famiglia. Propone un pop italo‑napoletano, un’innovazione nel panorama musicale partenopeo dominato oggi da rap e neomelodico, pensato per un pubblico nazionale.

Virale su TikTok grazie ai suoi video ironici “sui trentenni”, Daria racconta nella canzone la vita dei trentenni di oggi che continuano a divertirsi e andare a ballare. Il brano unisce leggerezza e ironia a un sound pop moderno e originale.













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