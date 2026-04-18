QUANDO I GIOVANI DIVENTANO IL CUORE DELLA COMUNITÀ: IL MODELLO VILLARICCA

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VILLARICCA – Ci sono realtà che raccontano il cambiamento e realtà che lo costruiscono.

L’associazione Idee e Concretezza Villaricca appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Qui il concetto di futuro non è teorico, ma concreto. Non è uno slogan, ma un metodo di lavoro quotidiano. Il principio è chiaro e costante: mettere i giovani al centro non come presenza simbolica, ma come forza reale di crescita e responsabilità.

“Il futuro ha radici profonde e si chiama giovani” non è una frase d’effetto, ma una linea guida che orienta ogni attività dell’associazione.

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UNA GUIDA RADICATA NEL SOCIALE

Alla guida dell’associazione c’è il Presidente Salvatore Mautone, figura già conosciuta e attiva da oltre tre anni nel sociale, punto di riferimento per il territorio e promotore di numerose iniziative dedicate alla partecipazione civica e al volontariato.

La sua esperienza rappresenta un elemento di continuità e affidabilità all’interno di un progetto che punta alla crescita strutturata della comunità e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

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UNA COMUNITÀ CHE NON OSSERVA, MA PARTECIPA

Nel dibattito pubblico si parla spesso dei giovani come di una realtà da analizzare o comprendere.

Qui accade l’opposto: i giovani non vengono raccontati, vengono coinvolti e resi protagonisti reali del cambiamento.

Sono presenti, attivi e responsabili. Sono parte della struttura decisionale e operativa dell’associazione, contribuendo con continuità alla crescita del progetto.

È questa la differenza tra rappresentare un’idea e renderla concreta.

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UNA CRESCITA CHE SI TOCCA CON MANO

Quest’anno l’associazione ha registrato un numero significativo di iscritti, in larga parte giovani. Un dato che non rappresenta solo una crescita quantitativa, ma un segnale preciso di fiducia, partecipazione e credibilità sul territorio.

Un risultato che genera una domanda ricorrente: “come è possibile?”.

La risposta è semplice e allo stesso tempo concreta: presenza costante, serietà, coerenza e lavoro quotidiano.

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INCLUSIONE E RESPONSABILITÀ CONDIVISA

Un contributo fondamentale arriva dalla collaborazione con la Cooperativa Amalia Fusco, i cui ragazzi e ragazze partecipano stabilmente alle attività associative, rappresentando un esempio concreto di inclusione reale e non dichiarata.

Un modello che dimostra come la comunità cresca davvero solo quando nessuno viene lasciato indietro.

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ACCADEMIA DEL VOLONTARIATO

L’Accademia del Volontariato rappresenta il cuore formativo del progetto: uno spazio in cui il volontariato diventa crescita personale, competenza e responsabilità civile.

La sua struttura è solida e definita:

* Salvatore Mautone – Presidente

* Mayla Capobianco – Vicepresidente

* Federica Morra – Referente Progetti e Formazione

* Maddalena Fusco – Coordinatrice Operativa

Un gruppo di lavoro coeso che garantisce direzione, organizzazione e sviluppo continuo delle attività.

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UNA VISIONE CHE DIVENTA FATTO

L’associazione non si limita a promuovere idee, ma costruisce percorsi concreti di partecipazione e formazione.

Il volontariato diventa così uno strumento reale di crescita sociale e di cittadinanza attiva, capace di generare impatto sul territorio.

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CONCLUSIONE

Il futuro non si dichiara: si dimostra.

E quando una comunità sceglie di investire davvero sui giovani, accade qualcosa di evidente e potente: i giovani rispondono, partecipano e costruiscono.

A Villaricca questo non è più un progetto. È una realtà già in cammino.













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