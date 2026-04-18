Quarto-Marano. Via Campana, ancora un incidente: auto fuori strada per evitare uno scontro frontale

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Ancora un incidente in via Campania, tratto di confine tra i territori di Quarto, Marano di Napoli e Villaricca, da tempo segnalato dai residenti come una strada pericolosa e priva di adeguati controlli.

Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, nei pressi dell’attività Fumo e Caffè. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida, diretta verso Quarto, si è improvvisamente trovata la corsia invasa da un veicolo proveniente dal senso opposto. Per evitare l’impatto frontale, la conducente è stata costretta a sterzare finendo contro il margine della carreggiata.

Un punto particolarmente critico: il bordo stradale, infatti, risulta in parte franato, con un dislivello pericoloso che espone al rischio di caduta nel vuoto. L’auto è finita proprio in quell’area, aggravando le conseguenze dell’incidente.

La donna ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto dal personale sanitario. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

L’episodio riaccende i riflettori su via Campania, spesso teatro di incidenti a causa dell’alta velocità e delle condizioni precarie della strada, in una zona dove i confini amministrativi tra i tre comuni rendono più complessa la gestione e la manutenzione. Residenti e automobilisti chiedono da tempo interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza.













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