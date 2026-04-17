Sorrento, fonti del Viminale: “Prescrizioni e no scioglimento”. Ma l’accesso ispettivo è durato pochissimo, una barzelletta

Condividi

Visite: 0

16 Visite

Se le anomalie erano note da tempo, perché attendere così tanto? E una volta avviata la commissione, perché chiudere tutto in fretta, quando la legge consentiva accertamenti fino a sei mesi? È anche da questa tempistica che nasce il dubbio che il mancato scioglimento sia stato condizionato dal loro avvio e dalla scelta di definire la vicenda prima delle elezioni. La Prefettura di Napoli avrebbe dovuto e potuto fare meglio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti