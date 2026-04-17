Caso Domenico Caliendo, il gip dispone nuove analisi sul cuore: si indaga sui danni da trasporto

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Svolta nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Ospedale Monaldi. Il gip Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta dell’avvocato Francesco Petruzzi, autorizzando l’inclusione del cuore malato tra i reperti da analizzare.
Gli accertamenti peritali, fissati per il 28 aprile presso il Policlinico di Bari, si concentreranno sulle condizioni dell’organo, che secondo l’ipotesi investigativa potrebbe essere stato danneggiato dalle temperature troppo basse durante il trasporto da Bolzano a Napoli. L’obiettivo è chiarire eventuali responsabilità nella gestione e conservazione del cuore destinato al trapianto.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews