Rapina al Crédit Agricole: trovati attrezzi nelle fogne. C’era di tutto, caccia al basista

Caccia alla “banda del buco” dopo la spettacolare rapina alla filiale di Crédit Agricole Italia in piazzale Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, ma l’attenzione degli investigatori si concentra ora soprattutto su due elementi chiave: gli attrezzi ritrovati nelle fogne e il possibile ruolo di un basista.

Nelle ore successive al colpo, i tecnici della società idrica cittadina hanno ispezionato la rete fognaria sotto la banca, individuando un vero e proprio “cantiere” clandestino. Tra i cunicoli sono stati rinvenuti un generatore elettrico, secchi, palette e altri strumenti compatibili con lavori di scavo prolungati. Un ritrovamento che rafforza l’ipotesi di un’azione pianificata nei minimi dettagli e preparata nel tempo, sfruttando i condotti sotterranei per arrivare direttamente all’interno della filiale.

Proprio la complessità dell’operazione porta gli inquirenti a non escludere la presenza di un basista. Conoscere la struttura interna della banca, la posizione delle cassette di sicurezza e i sistemi di allarme potrebbe aver richiesto informazioni dall’interno o da chi aveva familiarità con i locali. Il fatto che siano state prese di mira circa quaranta cassette suggerisce una selezione tutt’altro che casuale.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli con il supporto dei Carabinieri, si stanno concentrando anche sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e sui movimenti sospetti nei giorni precedenti alla rapina. Parallelamente, si cerca di ricostruire come il gruppo sia riuscito a muoversi indisturbato nel sottosuolo e a organizzare una fuga così rapida, senza lasciare tracce evidenti all’interno della banca.

Il ritrovamento degli attrezzi rappresenta al momento uno degli indizi più concreti: potrebbe fornire elementi utili sia per identificare i componenti della banda sia per chiarire se qualcuno, dall’esterno o dall’interno, abbia facilitato il colpo.