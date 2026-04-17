Marano, tenta la fuga in scooter: arrestato con droga a bordo

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Intervento dei Carabinieri a Marano, dove i militari del Nucleo Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato questa mattina un uomo sorpreso a bordo di uno scooter con sostanze stupefacenti.

L’uomo alla guida, P.M., alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente bloccato dopo un breve inseguimento.

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti, sequestrate insieme all’auto. Per il conducente sono scattate le manette e ora dovrà rispondere delle accuse legate alla detenzione di droga.













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