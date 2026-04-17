L’IRAN ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELLO STRETTO DI HORMUZ

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Un annuncio e un’indiscrezione mandano forti segnali distensivi sulla crisi mediorientale, con le Borse che reagiscono positivamente e il prezzo del petrolio che scende del 10 per cento, sotto i 90 dollari.

L’Iran annuncia la riapertura di Hormuz. “In linea con la tregua in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente libero per il restante periodo della tregua, lungo la rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione Portuale e Marittima della Repubblica Islamica dell’Iran” scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Donald Trump ringrazia: “L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto d’Iran è completamente aperto e pronto per il transito. Grazie!”, scrive il presidente su Truth. Subito dopo però conferma il blocco navale americano “nei confronti dell’Iran, solo fino a quando le nostre transazioni con non saranno completamente concluse. Questo processo dovrebbe procedere molto rapidamente, poiché la maggior parte dei punti sono già stati negoziati”.

Axios cita fonti secondo cui il prossimo round di trattative fra Stati Uniti e Iran è atteso a Islamabad, probabilmente domenica.  Il Pakistan sta mediando i negoziati, con il supporto dietro le quinte di Egitto e Turchia.

Altra indiscrezione, rilanciata da Axios, riguarda uno scambio. Gli Stati Uniti e l’Iran stanno negoziando un piano di tre pagine per mettere fine alla guerra che prevede, fra l’altro, lo sblocco da parte degli Usa di 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati in cambio della rinuncia da parte di Teheran delle proprie scorte di uranio arricchito.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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