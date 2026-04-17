L’IRAN ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELLO STRETTO DI HORMUZ

Donald Trump ringrazia: “L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto d’Iran è completamente aperto e pronto per il transito. Grazie!”, scrive il presidente su Truth. Subito dopo però conferma il blocco navale americano “nei confronti dell’Iran, solo fino a quando le nostre transazioni con non saranno completamente concluse. Questo processo dovrebbe procedere molto rapidamente, poiché la maggior parte dei punti sono già stati negoziati”.