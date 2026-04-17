Kangourou della Matematica 2026, il Regina Mundi di San Giorgio a Cremano vola in semifinale: uno studente primo in Italia

Grande orgoglio per l’Istituto Paritario Regina Mundi di San Giorgio a Cremano, che celebra un importante traguardo raggiunto dai propri alunni nelle selezioni del Kangourou della Matematica 2026.

Gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria hanno preso parte alla fase eliminatoria della competizione nazionale, nella categoria Écolier, affrontando un percorso di preparazione intenso e altamente formativo. Dopo una prima selezione interna, 25 alunni si sono cimentati in una prova articolata in 24 quesiti, mettendo alla prova logica, intuizione e capacità di problem solving.

I risultati sono stati eccellenti: ben cinque studenti hanno conquistato l’accesso alla semifinale, in programma il prossimo 23 maggio presso l’Università degli Studi di Salerno. Un risultato che conferma la qualità del percorso didattico e l’impegno costante degli alunni.

A rendere il traguardo ancora più prestigioso è il risultato straordinario di uno degli studenti dell’istituto, che ha ottenuto il primo posto nella graduatoria nazionale, distinguendosi tra tutti i partecipanti alla competizione.

Gli alunni proseguiranno ora la preparazione in vista della semifinale, guidati con dedizione dalla docente Rosa Schiavo, con l’obiettivo di affrontare al meglio la prossima sfida.

La Direzione dell’istituto ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’impegno e la passione dimostrati da tutti i partecipanti. Ai semifinalisti va un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della competizione, con l’augurio di raggiungere traguardi ancora più importanti. Ad maiora.