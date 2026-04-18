AFRAGOLA. LA POLIZIA LOCALE EVITA IL LINCIAGGIO DI UN UOMO DI ANNI 60 INTENTO A MASTURBARSI NELLA PINETA COMUNALE

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Il Dirigente Comandante della Polizia Locale della Città di Afragola, Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato i controlli sul territorio disponendo personale in borghese moto montato. Dopo i fatti occorsi qualche settimana fa nella pineta comunale, dove una signora in modo disinvolto era intenta a prendere il sole seminuda in topless, non curante della presenza di genitori e bambini, il Comandante Piricelli ha disposto attività di controllo finalizzate a prevenire tali fenomeni

effettuando anche controlli mirati. Durante i servizi di controllo del territorio, gli Agenti hanno effettuato una ispezione all’interno della pineta comunale, dove hanno avuto la presenza di alcune persone inferocite che inveivano contro un uomo di circa 60 anni intento a masturbarsi. Immediato l’intervento degli Agenti che hanno fatto ricomporre subito il signore ed evitato il linciaggio. Dopo gli accertamenti di rito l’uomo è’ stato denunciato in stato di libertà all’Autorita Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e per atti contrari alla pubblica decenza.













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