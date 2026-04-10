Avvocato della famiglia Caliendo, mai preso percentuali su risarciment

È quanto sottolinea, in una nota, l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto in seguito a un trapianto di cuore avvenuto all’ospedale Monaldi di Napoli.

“Ritengo doveroso intervenire per chiarire che il tema del risarcimento del danno, – scrive Petruzzi – specie in ambito di responsabilità sanitaria, è materia di assoluta delicatezza, che richiede rigore giuridico, senso delle istituzioni e rispetto per tutte le parti coinvolte.

Proprio per questo, sorprende che il dibattito si sia spostato su presunti profili di deontologia professionale, spesso evocati in modo improprio e, talvolta, strumentale. È necessario affermare con nettezza che la deontologia forense non può essere richiamata in modo selettivo o, peggio, utilizzata come strumento polemico. Essa costituisce il fondamento dell’esercizio della professione e impone coerenza, trasparenza e correttezza sostanziale, non solo formale. In tale prospettiva, preme evidenziare che questa difesa, diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità medica, non ha mai fatto ricorso a pattuizioni di quota lite, né nel caso in esame né in altri numerosi procedimenti seguiti nel tempo. Si tratta di una scelta precisa, ispirata al rispetto rigoroso dei principi deontologici”.

“È noto, tuttavia, – prosegue – che pratiche di segno diverso risultano diffuse tra operatori del settore, nonostante pongano rilevanti criticità sotto il profilo normativo e deontologico. Pertanto, appare quantomeno opportuno che chi oggi invoca la deontologia rivolga anzitutto tale richiamo a sé stesso, evitando valutazioni parziali o non pienamente consapevoli. Il rispetto della deontologia impone serietà, equilibrio e responsabilità”.

L’avvocato Petruzzi conclude restando “disponibile a ogni confronto nelle sedi competenti, ove si ritenga necessario approfondire”.