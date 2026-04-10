Tragedia sul lavoro, si spezza braccio di una gru: morti due operai

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Tragedia in via Ruggero Marturano all’incrocio con via Ammiraglio Rizzo. Due operai sono morti cadendo da una gru utilizzata per la ristrutturazione di un palazzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,30, all’altezza del civico 8, di fronte alla chiesa Don Orione, zona Fiera. Le vittime sono un 49enne romeno, Daniluc Tiberi Un Mihai, e un 41enne tunisino, Najahi Jaleleddine.

I lavoratori sono precipitati dal decimo piano a causa del cedimento del braccio della gru su cui stavano lavorando. Il cestello su cui operavano è finito sulla tettoia del negozio di pneumatici Gammicchia. Ferito anche un gommista, E. P. di 34 anni, che è stato trasportato a Villa Sofia con un trauma cranico. Sottoposto a tutti gli accertamenti, resterà sotto osservazione per 24 ore me le sue condizioni non destano preoccupazione non è in pericolo di vita. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni del negozio di ricambio pneumatici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia.













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