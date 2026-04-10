Marano, via Vallesana. Cedimento fognario, strada in parte chiusa fino a lunedì. Deviazione per secondo vico Vallesana

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Il problema alla rete fognaria in Via Vallesana rappresenta in queste ore l’ultimo e più delicato intervento dopo una serie di criticità che da settimane stanno interessando la zona. Dopo le perdite idriche già riparate e le verifiche sui possibili furti d’acqua, si è infatti reso necessario un intervento urgente per il cedimento del sistema fognario, che ha richiesto la presenza di tecnici comunali e di una ditta specializzata per le operazioni di ripristino.

Per consentire i lavori è stata disposta la chiusura del tratto stradale all’altezza del secondo vico Vallesana con modifiche alla viabilità che resteranno in vigore fino a lunedì-martedì, quando è previsto il completamento degli interventi. La circolazione dei mezzi leggeri è stata deviata sul Secondo Vico Vallesana, mentre per i mezzi pesanti è obbligatoria la discesa su Via Campania, così da garantire il flusso del traffico e consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

L’obiettivo è chiudere definitivamente i lavori entro l’inizio della prossima settimana, riportando la normalità in un’area che nelle ultime settimane ha vissuto disagi ripetuti ma ora avviata verso la completa messa in sicurezza.













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