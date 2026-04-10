Marano, segnalazione dei lettori: la statua di Giovanni XXIII si è inclinata in Piazza della Pace. “Bisogna intervenire in fretta”

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Arriva dai cittadini una segnalazione che riguarda la statua dedicata a Papa Giovanni XXIII, situata in Piazza della Pace. Il monumento risulterebbe visibilmente inclinato, destando preoccupazione tra residenti e passanti.
La statua, punto di riferimento per la comunità locale, necessiterebbe di un intervento di verifica e manutenzione per garantire sicurezza e decoro urbano. I lettori auspicano un tempestivo intervento da parte delle autorità competenti affinché venga ripristinata la corretta posizione del monumento ed evitati eventuali rischi.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews