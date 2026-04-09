Mugnano verso il voto, candidati quasi definiti: nodo M5S. Corsa solitaria o niente lista?

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Home Politica & Palazzo Mugnano verso il voto, candidati quasi definiti: nodo M5S. Corsa solitaria o...
Tutto pronto, o quasi, ai nastri di partenza a Mugnano in vista delle prossime elezioni amministrative. Il quadro politico locale appare ormai delineato, anche se resta ancora qualche nodo da sciogliere, in particolare sul fronte del Movimento 5 Stelle.
Per quanto riguarda gli schieramenti già definiti, Pierluigi Schiattarella sarà il candidato sostenuto da Partito Democratico, Casa Riformista e A Testa Alta. Sul fronte del centrodestra, in campo Gennaro Ruggiero per Fratelli d’Italia, mentre Nello Romagnuolo rappresenterà Periferia Attiva.
Resta invece incerta la posizione del Movimento 5 Stelle, che – da quanto trapela ormai da diversi giorni – non appoggerà Schiattarella, escludendo di fatto la possibilità di un “campo largo” anche a Mugnano. I pentastellati starebbero valutando se non presentare alcuna lista oppure correre in autonomia o, in ultima analisi, appoggiare Romagnuolo.
In quest’ultimo caso, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sarebbe quello di Massimo Vallefuoco, consigliere uscente, indicato in ambienti politici locali come possibile candidato sindaco.
Una fase, dunque, ormai entrata nel vivo, con equilibri che sembrano definiti ma che potrebbero ancora riservare sviluppi negli ultimi giorni utili alla presentazione delle liste.