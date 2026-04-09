MORTE CALIENDO, FICO: LA REGIONE SI COSTITUIRA’ PARTE CIVILE

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Su richiesta del presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, si è aperto con un minuto di raccoglimento per Domenico Caliendo, il Consiglio riunito in seduta straordinaria monotematica sull’informativa della Giunta regionale, in merito alla morte del piccolo dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli.

«La magistratura farà il suo corso» ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania, nel suo intervento, rimarcando – tra gli applausi dei consiglieri – «l’intenzione della Regione di costituirsi parte civile nei processi che potranno essere instaurati».

«Domenico non tornerà, nessun provvedimento, nessuna riorganizzazione, nessuna parola pronunciata in quest’aula potrà restituire alla sua famiglia ciò che ha perduto. Lo sappiamo e sarebbe disonesto dire il contrario. – ha precisato il governatore – Quello che possiamo fare, quello che questa assemblea, questa presidenza, questa comunità intera è chiamata a fare, è garantire che la sua storia non sia stata soltanto una tragedia, ma anche l’occasione in cui abbiamo avuto il coraggio di guardare con onestà, con grande onestà, nelle disfunzioni del nostro sistema e di cambiarle davvero».

«Questa amministrazione – ha evidenziato Fico – non si limiterà a correggere le procedure. Lo farà, tra le altre cose, «rimuovendo gli elementi di autoreferenzialità e di protagonismo che in un sistema sanitario pubblico non possono essere tollerati. Perché in quel sistema al centro c’è il paziente e nessun altro».













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