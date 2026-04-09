Amianto sversato nelle strade di Marano, il punto della situazione: Foragnano messo in sicurezza, criticità in via Marano–Pianura

Si riaccende l’attenzione sul tema amianto a Marano, dove nelle ultime settimane si sono registrati nuovi sversamenti illegali che hanno allarmato cittadini e comitati locali. Una situazione complessa, con interventi avviati ma anche criticità ancora irrisolte.

Nella zona di Foragnano, dopo le segnalazioni dei gruppi civici Salandra Lovers e della testata Terranostranews, il Comune è intervenuto mettendo in sicurezza l’area interessata. Un primo passo importante per limitare i rischi legati alla dispersione di fibre nocive. A breve, secondo quanto comunicato, una ditta specializzata procederà alla rimozione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto. L’auspicio è che l’intervento includa anche i frammenti dispersi nei dintorni, probabilmente sparsi durante le operazioni di messa in sicurezza.

Diversa, invece, la situazione in via Marano–Pianura, dove pochi giorni fa è stato segnalato un nuovo sversamento. In questo caso, l’iter per la bonifica appare più lento: l’ente comunale, infatti, è ancora alla ricerca dei fondi necessari per coprire i costi dello smaltimento, notoriamente elevati quando si tratta di amianto.

La vicenda evidenzia ancora una volta le difficoltà nella gestione di rifiuti pericolosi sul territorio, tra interventi urgenti, vincoli economici e la necessità di azioni tempestive per tutelare la salute pubblica.