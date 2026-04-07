SMART WORKING, DA OGGI SCATTANO LE NUOVE REGOLE

Da oggi entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile che introducono sanzioni fino a 7.500 euro per le aziende che non si adegueranno alle nuove regole. Si tratta della novità principale contenuta nella legge annuale sulle pmi.

Al ritorno dalle vacanze pasquali le imprese dovranno infatti adeguarsi alle nuove disposizioni. Con le normative aggiornate centrale sarà l’informativa scritta che deve essere consegnata al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui devono essere evidenziate la prevenzione e i rischi per chi lavora da fuori. Fra gli altri, l’uso eccessivo e corretto dei videoterminali e degli smartphone, l’ambiente di lavoro e una corretta postura.