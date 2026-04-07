SMART WORKING, DA OGGI SCATTANO LE NUOVE REGOLE

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Una commercialista prepara da casa un documento fiscale per un'azienda cliente, Roma, 29 maggio 2023. ANSA / CARMELA GIUDICE (generica, simbolica, donna, lavoro, smart working, casa, remoto)
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