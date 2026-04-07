Elia Del Grande di nuovo in fuga: il killer della “strage dei fornai”: era in permesso pasquale

Elia Del Grande è di nuovo in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, nel Varesotto, noto per essere stato l’autore della cosiddetta “strage dei fornai”, non è rientrato nel pomeriggio di domenica 5 aprile dal permesso pasquale concessogli dalla casa lavoro di Alba, dove stava trascorrendo un periodo di sei mesi svolgendo attività di volontariato in una mensa per i poveri.

L’allarme è scattato immediatamente e le ricerche, partite dal Piemonte, sono state estese a tutta Italia, con particolare attenzione proprio a Cadrezzate, il comune dove Del Grande è nato e cresciuto. Si tratta della seconda fuga in sei mesi. Già lo scorso 30 ottobre si era infatti allontanato da una struttura analoga nel Modenese.