L’ultimatum di Trump all’Iran: possiamo distruggervi in una notte

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L’Iran intero “potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani”. L’avvertimento con cui Donald Trump, in una conferenza stampa fiume alla Casa Bianca, ha ribadito la scadenza del suo ultimatum imposto a Teheran – le 20 ora della costa est di martedì – è giunto al termine di una giornata in cui qualcosa è parso muoversi dal punto di vista diplomatico. Una proposta che prevede un cessate il fuoco di 45 giorni e la riapertura dello Stretto di Hormuz è stata recapitata a Usa e Iran dai mediatori di Pakistan, Egitto e Turchia. Axios ha fatto sapere che è solo “una delle tante idee” delle quali si discute e che Trump non ha ancora dato un eventuale via libera, mentre da parte dell’Iran è arrivata nello stesso giorno una risposta agli Usa, consegnata tramite il Pakistan.

Da Teheran è arrivato un no secco al piano Usa in 15 punti, una controproposta in 10 punti e soprattutto di un concetto chiaro: “Non accetteremo semplicemente un cessate il fuoco”, “accetteremo solo la fine della guerra con garanzie che non saremo attaccati di nuovo”, ha sintetizzato ad Associated Press Mojtaba Ferdousi Pour, capo della missione diplomatica dell’Iran al Cairo. La minaccia di Trump è che, in caso di mancato accordo entro le 20 locali di martedì, gli Usa scateneranno un “inferno” per l’Iran, colpendo anche ponti e infrastrutture energetiche.













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