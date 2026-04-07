NAPOLI, COLPI DI PISTOLA IN STRADA: UCCISO 20ENNE

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Questa mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively.

Sconosciuti in scooter avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne Fabio Ascione.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è *morto*.

Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.

ASCIONE Fabio, nato a Napoli il 26.03.2006













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