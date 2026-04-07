Nel dopopartita di Napoli-Milan Antonio Conte ha parlato di un futuro possibile da ct della Nazionale: “Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Ma ho un altro anno di contrattto, incontrerò De Laurentiis”. Conte è stato commissario tecnico azzurro tra il 2014 e il 2016. “Non dimentichiamo che l’anno scorso negli ultimi tre mesi si parlava di me che sarei andato via alla Juventus o sbaglio? Perché poi bisogna sottolineare certe cose. È giusto che i media scrivano e che il mio nome faccia parte di quelli presi in considerazione. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente, sicuramente è un motivo di lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il Paese, ma voi sapete com’è la mia situazione, siamo concentrati sul Napoli, sapete che a fine anno mi incontrerò col presidente. Quello che mi dispiace è che avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali, si sarebbe parlato di grande impresa di calcio italiano che è in salute, giusto per farvi capire come è il calcio. Non è la prima volta che non ci qualifichiamo, io dico che dopo tre Mondiali bisogna fare qualcosa di vero, ma quando sono stato ct, si è parlato tanto, ma io ho trovato poco aiuto. Penso che anche nei disastri ci siano cose da salvare, altrimenti adesso abbiamo scritto per una settimana, abbiamo dato da mangiare a tutti e poi si dimentica. Se ci fossimo qualificati ci sarebbero stati toni trionfalistici per tutti, troviamo una via di mezzo. Qualcosa deve essere fatta sicuramente”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
Conte e la Nazionale: “Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione”
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