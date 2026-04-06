ARTEMIS, UMANI MAI COSI’ LONTANI DALLA TERRA

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È la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna ed è anche la giornata dei record, nella quale i quattro astronauti della missione Artemis II si preparano a raggiungere la distanza massina dalla Terra mai toccata da esseri umani.

Intorno alle 7,00 del mattino italiane gli astronauti della Nasa Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, con Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese Csa, hanno eseguito l’ultima manovra per affinare la traiettoria della navetta Orion verso la Luna in vista del passaggio ravvicinato, previsto quando in Italia saranno le 1,02 di martedì 7 aprile.













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