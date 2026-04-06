SANT’ANTIMO. Celebrazioni 150° anniversario di Nicola Romeo, fondatore dell’Alfa

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Giovedì 9 aprile, la presentazione del programma in Regione

SANT’ANTIMO: Stanno entrando nel vivo le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell’Alfa Romeo, nato il 28 aprile del 1876 a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Proprio il 28 aprile ci sarà l’apertura delle celebrazioni, con il solenne disvelamento della lastra marmorea commemorativa davanti alla sua casa natale, in via Della Libertà.

Quella stessa giornata, sarà presentato l’annullo filatelico, realizzato a cura di Poste Italiane, i cui tratti salienti saranno anticipati alla stampa in una conferenza stampa a Napoli, nella sede del consiglio regionale, al centro direzionale.

Parteciperanno il presidente del consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il consigliere regionale Carlo Ceparano, il sindaco di Sant’Antino Massimo Buonanno e la presidente del comitato organizzatore delle celebrazioni, Maria Puca.

Nel corso dell’incontro con la stampa sarà illustrata anche la seconda parte delle celebrazioni, in programma nei giorni 8 e 9 maggio, quando a Sant’Antimo giungeranno i discendenti diretti del celeberrimo imprenditore.

Sabato 9 maggio Daniela Maestri Romeo riceverà la cittadinanza onoraria di Sant’Antimo dalle mani del sindaco.

“Celebrare Nicola Romeo – ha dichiarato il primo cittadino Massimo Romeo – è un atto di profondo orgoglio per Sant’Antimo, una terra che onora i suoi figli più illustri. Abbiamo scelto di affidare il coordinamento a un comitato dedicato per garantire che questa celebrazione sia guidata da competenza e rigore scientifico, restituendo al nostro territorio l’eccellenza che merita”.

“La comunità che ha dato i natali a Nicola Romeo si identifica con lui e sente, fortissimo, il lascito del suo esempio imprenditoriale e umano – ha dichiarato Maria Puca – tutti noi siamo consapevoli che abbiamo il dovere di custodirne la memoria, tutelarla e tramandarla alle giovani generazioni. Anche per questo abbiamo fortemente voluto che nelle celebrazioni fossero coinvolte le scuole del territorio, con un progetto riservato alle scuole del territorio, i cui risultati saranno presentati pubblicamente proprio davanti ai discendenti diretti di Romeo che incontreranno i ragazzi venerdì 8 maggio presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo Romeo-Cammisa”.

Le celebrazioni, che hanno ricevuto il patrocinio morale della Regione Campania, proseguiranno per i prossimi 12 mesi, con altri appuntamenti, che saranno anticipati nel corso della conferenza stampa.













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