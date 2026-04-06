A Napoli con il sole 400mila turisti, spiagge affollate a Pasquetta

C’è chi, approfittando del primo sole, non ha esitato ad affollare le spiagge di Napoli. Piene quelle di Posillipo. E non è mancato chi ha deciso per il primo tuffo dell’anno. Folla record pure sul lungomare con tanti – tra turisti e cittadini – che hanno deciso di godersi la giornata primaverile.

Anche per il lunedì in albis il centro storico è affollato da migliaia di persone. In tantissime strutture ricettive c’è stato il sold out, ma ma un bilancio precisa sarà passibile farlo solo nelle prossime ore.

Segnali in crescita, dunque, per il turismo pasquale. Lo confermano i dati regionali. Il centro studi di Confesercenti Campania ha stimato un’affluenza di circa 600mila turisti, dei quali 400mila solo a Napoli. E nel mese di aprile, la città arriverà a quasi 2 milioni di presenze turistiche, un dato quasi raddoppiato rispetto al 2025 a riprova di una crescita costante e strutturale del comparto.

Il trend annuale, del resto, è di un aumento del 10/15% del turismo rispetto al 2025, con un incremento di quello internazionale (oltre il 55% del totale presenze) e una permanenza media di 2,5/3 notti.

Tanti i turisti italiani, di più di quelli stranieri bloccati dall’effetto guerra, che in città sono arrivati soprattutto con le crociere ma anche con i collegamenti aerei.

Basti pensare che, secondo una stima di Confesercenti, sono in arrivo all’aeroporto Capodichino di Napoli ben 4.189 voli per il solo mese di aprile. Incuriositi dai riti della tradizione come dal cibo tipico delle festività pasquali, dal casatiello alla pastiera di grano, i turisti stanno in queste ore affollando soprattutto le strade del centro storico, ma tanti anche il largo Maradona per l’immancabile selfie davanti al murales dedicato all’intramontabile pibe de oro.

Molteplici le attrazioni: si può passeggiare a 40 metri di altezza sul tetto della Cattedrale di Napoli e ammirare così, a 360 gradi, il panorama dell’intera città, dal mare al Vesuvio.

Ma si può anche perdersi nel giardino romantico del Palazzo Reale, appena riaperto dopo un lungo restauro, o incantarsi davanti alle opere del museo Mann come degli altri siti con ingresso gratuito il giorno di Pasqua.