Tragedia a Pasquetta a Casapulla, muore a 18 anni davanti al barbecue

Si è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari. È morto così a Casapulla, nel Casertano, un ragazzo di 18 anni.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, mentre si festeggiava la Pasquetta a casa della zia nei pressi della piazza centrale del paese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, tra la disperazione di tutti i presenti.

Sono poi arrivati i carabinieri: i militari hanno avviato le indagini anche se sembrerebbe una morte naturale. Sulla salma sarà comunque effettuata l’autopsia all’istituto di medicina legale di Caserta