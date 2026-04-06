NAPOLI, MORTO IL PM VINCENZA MARRA: INDAGO’ SULLE FAIDE DI SCAMPIA

Condividi

Visite: 110

33 Visite

Ha combattuto con tutte le sue forze fino alla fine, lasciando una sensazione di impotenza in chi le voleva bene e in chi ha avuto la possibilità di conoscerla. Se ne è andata così, Vincenza Marra, magistrato di riconosciuto spessore professionale, per anni in forza alla Dda di Napoli, prima di passare ad occuparsi di reati predatori. Un pm stimato dai colleghi e dagli avvocati con cui aveva incrociato il proprio lavoro nelle aule di giustizia. Si batteva da anni contro un male che non le aveva impedito comunque di affrontare le proprie giornate di lavoro come pm della Procura di Napoli, come punto di riferimento per quanti – tra gli inquirenti partenopei – le riconoscevano doti tecniche nell’affrontare le inchieste ma anche uno straordinario temperamento morale.

Fonte Il Mattino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti