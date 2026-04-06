Pasqua di controlli tra Castellammare, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità: due arresti e diverse denunce

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Controlli serrati dei Carabinieri nella giornata di Pasqua tra Castellammare di Stabia, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità, con un bilancio che evidenzia un’intensa attività sul territorio.

Due le persone arrestate.

A Castellammare di Stabia è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 34enne del posto, ritenuto responsabile del reato di minaccia per fatti risalenti al 2016. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

A Sant’Antonio Abate, invece, un 24enne è stato fermato durante una perquisizione e trovato in possesso di hashish, marijuana e cocaina già suddivise in dosi, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. Anche per lui sono scattati i domiciliari, in attesa di giudizio.

Tre le persone denunciate: due per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre una terza, identificata al termine di attività investigative, è ritenuta responsabile del lancio di oggetti in campo durante una partita di calcio dilettantistica disputata lo scorso febbraio.

Otto, invece, le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: 75 i veicoli ispezionati e 169 le persone identificate.

Quindici le contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. Tra le infrazioni più frequenti figurano la mancata revisione dei veicoli e la circolazione senza copertura assicurativa. Registrati anche casi di guida senza patente, utilizzo del cellulare alla guida e mancato uso delle cinture di sicurezza.













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