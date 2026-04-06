Iran, si lavora a una tregua di 45 giorni, ma Teheran nega. Ucciso in un raid il capo dell’intelligence dei pasdaran

L’agenzia iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, bolla le ultime rivelazioni di Axios – definito “il mezzo di comunicazione del Mossad per le operazioni psicologiche” – su una presunta mediazione per un cessate il fuoco come un tentativo di mescolare le carte, e preparare “l’ennesimo passo indietro di Donald Trump“. Il presidente Usa “consapevole della ferma determinazione dell’Iran a rispondere a qualsiasi follia riguardante le centrali elettriche e altre infrastrutture, sta probabilmente cercando di ritirarsi da questa minaccia per la terza volta, e questo tipo di notizie viene forse diffuso per prepararsi a questa eventualità”. L’Iran, sottolinea l’agenzia, “ha ripetutamente affermato di non accettare cessate il fuoco temporanei” senza un accordo sulla fine del conflitto. “I nemici americano-sionisti, che sono sotto la pressione della guerra e confusi, intendono sfruttare l’opportunità di cessate il fuoco per uscire dalla crisi delle munizioni e dalla situazione strategica difficile”.