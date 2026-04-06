Accoltellamento tra Aversa e Sant’Antimo: ferito un 43enne, indagini in corso

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Questa mattina verso le 8 i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nell’ospedale di Aversa per una persona ferita da arma da taglio all’addome. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che durante la notte un 43enne di Gricignano di Aversa, già noto alle forze dell’ordine, mentre percorreva le strade di Sant’Antimo, avrebbe avuto una lite con uno sconosciuto. Quest’ultimo lo avrebbe colpito due volte all’addome per poi fuggire. La vittima non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’intera vicenda e per verificare la veridicità di quanto emerso finora













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