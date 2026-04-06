MADDALONI, L’ULTIMO SALUTO A SOFIA. FOLLA E COMMOZIONE AI FUNERALI DELLA GIOVANE CESTISTA

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chiesa gremita a Maddaloni, nel Casertano, per l’ultimo saluto a Sofia Di Vico, la 15enne cestista, morta la scorsa settimana, ad Ostia, molto probabilmente per uno shock anafilattico. Nei primi banchi della chiesa dell’Annunziata il papà e la mamma, i nonni, di Sofia, provati dal dolore.

Ad affollare le navate dell’Annunziata tantissimi ragazzi, compresi i suoi compagni di squadra e quelli del liceo Cortese. Sono arrivati di buon mattino per dare l’ultimo saluto a Sofia da tutti ricordata come una studentessa solare e gentile che amava il basket sopra ogni cosa, mettendo sempre in campo i valori autentici dello sport, stando sempre un passo indietro “ma sempre disponibile per tutti”.

Alcuni di loro hanno indossato una t-shirt bianca con la scritta “Ciao boss” ed il numero ’30’. Nei giorni dei funerali della ragazza la città di Maddaloni ha proclamato il lutto cittadino e per questo motivo in chiesa era presente anche il Gonfalone del Comune, che è stato rappresentato dal presidente del Consiglio comunale, Angelo Campolattaro.













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