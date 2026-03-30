La rabbia dei residenti: “Basta violenza alle giostre”: ancora una rissa a Marano, due ragazzi accoltellati, uno è grave

“Basta con queste giostrine, ogni anno è la stessa storia: risse, ferimenti, paura”. È lo sfogo dei cittadini della zona dello stadio comunale di Marano, esasperati da una situazione che – denunciano – va avanti da tempo senza soluzioni concrete.

Proprio lì, nella serata di ieri, si è verificato l’ennesimo episodio di violenza: una rissa tra giovanissimi è sfociata in un accoltellamento nei pressi dell’area delle giostrine.

Due ragazzi, entrambi provenienti da Mugnano, sono rimasti feriti durante lo scontro. Immediato l’intervento dei soccorsi: uno dei due è stato trasportato all’ospedale di Pozzuoli in codice rosso e verserebbe in gravi condizioni, mentre l’altro è stato trasferito al pronto soccorso di Giugliano.

L’episodio riaccende i riflettori su una zona da tempo segnalata per criticità legate alla sicurezza. Proprio nell’area delle giostrine, infatti, si verificano con frequenza risse e, in alcuni casi, anche accoltellamenti tra gruppi di giovani, alimentando un clima di crescente preoccupazione tra i residenti.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Nel frattempo, sui social circola anche un video che documenterebbe alcune fasi della rissa, ora al vaglio degli investigatori.