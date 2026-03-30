Madre e figlio di un anno morti nel laghetto, tensioni in famiglia sullo sfondo della tragedia

Un mazzo di fiori sul luogo della tragedia ricorda la morte di Chen Yan, 39 anni, e del figlio di 15 mesi, trovati senza vita nel laghetto artificiale di Castelguglielmo, in Polesine. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe raggiunto a piedi il bacino con il passeggino per poi gettarsi in acqua con il bambino.

La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio, atto necessario per svolgere tutti gli accertamenti, anche se al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Sarà l’autopsia a chiarire con precisione la dinamica e i tempi della morte.

La donna viveva con la famiglia, di origine cinese, nella frazione di Presciane. Una realtà riservata e poco integrata nel tessuto locale. Secondo quanto emerso, all’interno del nucleo familiare non sarebbero mancati diverbi, in particolare legati alla situazione personale della donna e all’assenza del padre del bambino.

I genitori, arrivati sul luogo della tragedia il giorno successivo, sono stati ascoltati dai carabinieri. In paese prevalgono silenzio e sgomento per una vicenda che ha profondamente colpito l’intera comunità.