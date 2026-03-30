Meloni, dopo il referendum, punta su sicurezza ed economia, ma la priorità diventa la legge elettorale

Il governo guidato da Giorgia Meloni conferma le sue direttrici principali: sicurezza e rilancio economico, con attenzione a imprese e famiglie. Tuttavia, lo scenario internazionale mutato e la recente sconfitta referendaria hanno rallentato alcune riforme, come premierato e autonomia.

Sul fronte interno, l’esecutivo insiste sulla sicurezza, rivendicando il calo degli sbarchi e puntando su nuove misure come stretta sui coltelli per i minori, più tutele per le forze dell’ordine e daspo urbani rafforzati.

Ma la vera priorità politica ora è la riforma della legge elettorale. Il nuovo sistema, soprannominato “Stabilicum”, dovrebbe essere approvato entro l’autunno e potrebbe prevedere un premio di maggioranza ridotto e modifiche al ballottaggio. Il centrodestra si dice aperto al dialogo con le opposizioni per evitare uno scontro frontale su una riforma decisiva in vista delle elezioni del 2027.