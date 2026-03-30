Marano, ennesima rissa e accoltellamento alle giostre. L’appello dei genitori: “Basta violenza, servono subito più controlli e sicurezza”

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A seguito dei gravi episodi verificatisi nella serata di ieri nel territorio di Marano, dove una rissa tra giovanissimi ha lasciato evidenti segni di violenza nello spazio pubblico, si ritiene non più rinviabile una riflessione seria e un intervento concreto da parte delle istituzioni competenti.

Nella mattinata odierna, numerosi studenti si sono recati presso gli istituti scolastici trovando, nelle immediate vicinanze, tracce evidenti di quanto accaduto: sangue ancora presente sull’asfalto, simbolo tangibile di una situazione che desta forte preoccupazione nelle famiglie e nella comunità tutta. È inaccettabile che luoghi frequentati quotidianamente da minori possano trasformarsi in scenari di degrado e violenza.

Alla luce di quanto accaduto, si chiede formalmente un incontro urgente con gli organi competenti, affinché si possano individuare e attuare misure straordinarie per la sicurezza del territorio, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

E’necessario rafforzare i controlli, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, anche in considerazione della presenza di attrazioni e attività ricreative regolarmente autorizzate, come le giostre, che inevitabilmente richiamano un elevato numero di ragazzi. A fronte di ciò, appare indispensabile un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, in particolare dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, che quotidianamente operano con impegno ma con risorse limitate.

La richiesta non è una critica sterile, bensì un appello costruttivo e responsabile. I genitori del territorio, pur svolgendo con dedizione il proprio ruolo educativo e lavorativo, si trovano sempre più spesso costretti a vigilare costantemente sui propri figli, anche nei momenti di svago, per timore che possano trovarsi coinvolti in situazioni di pericolo.

Non si può più accettare che il divertimento dei nostri giovani si trasformi in episodi di violenza o tragedia. È dovere delle istituzioni garantire condizioni di sicurezza adeguate e promuovere un reale miglioramento della qualità della vita sul territorio.

Per tali ragioni, insieme alla direzione del giornale, si rinnova un appello deciso e immediato affinché le autorità competenti intervengano con azioni concrete e tempestive, restituendo ai cittadini, e in particolare ai più giovani, il diritto di vivere e crescere in un ambiente sicuro e dignitoso. Marano non può più attendere.

Dott.ssa Turco Maddalena













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