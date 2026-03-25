Marano, arriva la rottamazione quinquies: via libera dei commissari. La delibera in pubblicazione sul sito del Comune

È ufficiale: arriva la rottamazione quinquies anche a Marano. I commissari straordinari hanno approvato la delibera che introduce il provvedimento sui tributi locali, destinato a consentire ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni con modalità agevolate.

Una misura attesa e più volte sollecitata da cittadini e professionisti del territorio, oltre che dal nostro giornale, Terranostranews, che ha seguito da vicino la vicenda. L’obiettivo è offrire un’opportunità concreta a famiglie e attività in difficoltà, favorendo al contempo il recupero delle entrate comunali.

Nel dettaglio, la delibera chiarisce criteri, tempi e modalità di adesione alla rottamazione, oltre alla tipologia di tributi interessati. Si tratta di un passaggio importante per rendere pienamente operativa la misura e permettere ai cittadini di aderire con consapevolezza.

Con questo provvedimento, Marano si allinea ad altri comuni che hanno già adottato strumenti simili, nel segno di un equilibrio tra esigenze di bilancio e sostegno al tessuto sociale ed economico.