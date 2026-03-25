Marano, strade rifatta in un tratto di San Rocco: avanti con gli interventi in tante zone in attesa dell’appalto da 3 milioni

Proseguono gli interventi di manutenzione stradale sul territorio di Marano, con nuovi lavori nella zona di San Rocco dove è stato realizzato un nuovo manto stradale. Un intervento reso possibile grazie all’azione del Comune, che ha imposto a Enel il rifacimento della carreggiata a seguito dei lavori effettuati.

Si tratta solo dell’ultimo tassello di una serie di opere già portate avanti nelle scorse settimane: interventi analoghi hanno riguardato via Migliaccio e l’asse Marano–Quarto, oltre a numerosi rappezzi effettuati in diverse zone della città per migliorare le condizioni della viabilità.

L’ufficio manutenzioni del Comune sta procedendo in maniera spedita, anche sulla scorta delle segnalazioni di associazioni e del nostro giornale, cercando di rispondere alle criticità più urgenti in attesa del grande appalto da 3 milioni di euro che consentirà interventi più strutturali e diffusi sull’intera rete stradale cittadina.

Un lavoro continuo, dunque, che punta a garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni, in una fase di transizione verso opere di più ampia portata.