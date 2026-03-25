Termovalorizzatore Roma, terreni sovrastimati. Possibile danno erariale da 3,5 milioni: indaga la Corte dei Conti

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, l’acquisto dei terreni di Santa Palomba, destinati a ospitare il termovalorizzatore di Roma, è finito sotto la lente della Corte dei Conti del Lazio. Al centro delle verifiche vi è il prezzo pagato da Ama per l’area: secondo i magistrati contabili, il terreno sarebbe stato acquistato per una cifra molto superiore rispetto al suo valore effettivo, con un possibile danno erariale stimato in circa 3,5 milioni di euro. L’inchiesta è nata dall’esposto dell’ex sindaca dei Cinque Stelle Virginia Raggi e dalla consigliera municipale Carla Canale.

Nel dettaglio, l’operazione sarebbe costata circa 7,5 milioni di euro, a fronte di un valore ritenuto vicino ai 4 milioni. Per questo il vice procuratore contabile Claudio Mori ha chiesto chiarimenti a 14 persone, tra cui ex vertici Ama, componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e membri della commissione che contribuì alla valutazione dell’acquisto.

Sempre secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, uno degli aspetti centrali riguarda un preliminare di vendita che avrebbe inciso in modo rilevante sull’aumento del prezzo finale, anche attraverso il riconoscimento di un corrispettivo molto elevato a favore di una delle società coinvolte. Secondo la Procura contabile, ci sarebbero stati comportamenti omissivi e gravi negligenze che avrebbero consentito ai privati di ottenere un vantaggio economico a danno di Ama.

I magistrati parlano inoltre di una possibile inosservanza dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza che devono guidare la gestione del denaro pubblico. Parallelamente, anche la magistratura penale sta approfondendo la vicenda. Gli interessati avranno ora trenta giorni di tempo per presentare memorie difensive.