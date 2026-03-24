Colombia, cade un aereo militare con 125 persone a bordo. Decine di morti

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È di almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio provvisorio dello schianto di un aereo militare colombiano che aveva a bordo 125 tra soldati e membri dell’equipaggio.

Il velivolo, un C-130 Hercules, è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù, spargendo rottami in fiamme nella giungla. Una fonte militare ha dichiarato che 58 soldati sono morti, insieme a sei membri dell’aeronautica e due agenti di polizia.

La notizia è stata data dal ministro della Difesa, Pedro Arnulfo Sanchez, con un post su X: “Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell’Aeronautica Militare Colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente, mentre trasportava truppe delle Forze Armate”. “Sono stati attivati tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, così come l’indagine in corso”, ha aggiunto il ministro, esortando tutti ad “astenersi da speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali. Questo è un evento profondamente doloroso per il Paese”.