Autofficina chiusa dai carabinieri a Mugnano: denunciato il titolare per irregolarità ambientali

Operazione dei Carabinieri nell’ambito dei controlli legati alla cosiddetta “Terra dei Fuochi”, nel territorio di Mugnano, dove i militari della Stazione di Villaricca hanno disposto la chiusura di un’autofficina situata in via Mugnano-Giugliano.

Nel corso dell’ispezione sono emerse numerose irregolarità di natura ambientale, tra cui una gestione non conforme dei rifiuti e la presenza di scarichi di acque reflue non autorizzati. Le violazioni accertate hanno portato alla chiusura dell’attività e al conseguente stop dell’esercizio.

A seguito degli accertamenti, il titolare dell’autofficina è stato denunciato per le irregolarità riscontrate, in particolare per le violazioni in materia ambientale.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli sul territorio volto al contrasto dei reati ambientali nell’area nord della provincia di Napoli, da tempo sotto osservazione per le criticità legate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. I militari, operanti agli ordini del Pietro Amati, continuano a distinguersi per la costante presenza sul territorio e per la tempestività degli interventi, confermando un impegno continuo anche in attività analoghe che proseguiranno nelle prossime settimane.