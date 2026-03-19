Decreto Accise in vigore da oggi, quanto si risparmia su benzina e diesel

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Decreto Accise, il taglio del prezzo dei carburanti

Il Decreto Accise interviene per calmierare i prezzi del carburante, dopo il brusco rialzo che aveva subito a causa della guerra in Iran.

Il taglio delle accise previsto è pari a 25 centesimi per benzina e diesel e di 12 centesimi per il GPL e ha una durata di 20 giorni. Poi, ovviamente, si valuterà un’eventuale proroga in base a come si evolve la situazione in Medio Oriente.

Su ogni pieno di 50 litri, quindi, per benznina e diesel si avrà un risparmio di 12,5 euro, per il GPL il taglio si traduce in un risparmio di 6 euro per un rifornimento da 50 euro.

Le altre misure

Oltre al taglio temporaneo della accise, il decreto prevede una misura rivolta agli autotrasportatori, un credito di imposta da 10 milioni di euro che dovrebbe coprire le spese per l’acquisto del carburante per il trimestre marzo, aprile e maggio. Gli autotrasportatori potranno chiedere un credito di imposta pari al 20% (compensabile tramite modello F24) di quanto speso per il rifornimento.

Il credito di imposta del 20% è riconosciuto anche ai pescatori, per dare un sostegno al settore ittico.

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida precisa che

A partire da domani le nostre marinerie, i nostri pescatori, potranno attutire i rincari del costo del carburante necessario a far lavorare le imbarcazioni. È una misura che ha un impatto sia sulle nostre imprese ittiche che sui cittadini che potranno continuare a scegliere cibo di qualità senza ulteriori aumenti derivanti dall’aumento dei costi di produzione sopportati dai pescatori.













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