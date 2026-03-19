FURTI AL CIMITERO DI QUARTO, RITROVATA LA REFURTIVA GRAZIE ALLE TELECAMERE INTERNE

«Negli ultimi giorni erano stati segnalati agli uffici comunali alcuni furti di suppellettili che adornano i loculi e il campo di inumazione, circostanza prontamente segnalata dall’ufficio servizi cimiteriali al Comando di Polizia municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Quarto – spiega il sindaco Antonio Sabino – Grazie anche al sistema comunale di videosorveglianza interna attivo nel cimitero, è stata rinvenuta gran parte della refurtiva e le indagini sono in corso per individuare gli autori di questo furto. Ribadisco l’invito ai cittadini a denunciare subito alle forze dell’ordine gli eventuali furti subiti ai loro danni e ringrazio la Polizia municipale e i Carabinieri per la consueta fattiva collaborazione istituzionale. Anche in questo modo tuteliamo la memoria dei nostri cari defunti».